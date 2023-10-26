Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        İsrail'in Filistin'e saldırıları Trabzon'da protesto edildi

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Trabzon'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:33 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Trabzon'da protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Trabzon'da protesto edildi.

        Ortahisar ilçesinde, yatsı namazı sonrası İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Müslümanlar Birleşin" yazılı pankartlar açarak Filistinlilere destek verdi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan TÜGVA Trabzon Teşkilat Koordinatörü Necmettin Bektaş, İsrail'in Filistin'de binlerce insanı katlettiğini, katletmeyi sürdürdüğünü dile getirerek, "100 yılı aşkın bir süredir siyonizmin temsilcisi İsrail tarafından esir alınan kutsal mabedimiz Kudüs'te zulüm devam ederken, zulmün sınırları Gazze'de her geçen gün daha da genişliyor. İnsan hakları gözetilmeksizin çocuk, kadın, yaşlı ve genç ayrımı yapılmadan alenen soykırıma uğrayan Filistin halkının çığlıklarına ne yazık ki tüm dünya kulak tıkıyor. " ifadesini kullandı.

        Bektaş, Batı'nın tüm bu katliamları kınamaktan öteye geçemediğini aktararak, "Yakın bir geçmişe kadar üç semavi dinin halkları tarafından barış ve sükunetin hüküm sürdüğü topraklarda artık kan ve gözyaşı birbirinden ayırt edilemiyor. Gün, tüm dünya Müslümanlarının birlik olma günüdür. Acımız, tepkimiz, gözyaşımız ve direnişimiz ortak olmalıdır." diye konuştu.

        - "Huzurla uykuya dalması gereken çocuklar, Gazze'de bomba seslerine uyanıyor"

        İsrail'in günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayarak tüm insanlığın gözü önünde Filistin halkına soykırım uyguladığını vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:

        "Barışı, huzuru ve istikrarı temin edebilmek için var gücüyle çalışan biz Müslümanlara yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve haklı gerekçesi bulunmuyor. Uluslararası toplumun görmek, duymak ve bilmek istemediği vahşetlere yenilerini eklemekten imtina etmeyen siyonist İsrail, vicdansızlığını özellikle çocuklar üzerinden pekiştirmekten geri durmuyor. Huzurla uykuya dalması gereken çocuklar, Gazze'de bomba seslerine uyanıyor. Kimisi ise uyanamıyor.

        Uluslararası toplum, artık görmezden gelmenin ötesine de geçerek sosyal medya platformları aracılığıyla Gazze'deki soykırıma dair tüm içeriklere sansür uyguluyor. İşledikleri vahşeti kendileri hariç kimse görsün istemiyor. Bırakın saldırmayı hiçbir direniş emaresi gösteremeyen çocukların dahi hedef alındığı bu acımasız katliamlar silsilesi tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bomba ve silah seslerinin çocuk ve kadın feryatlarıyla karıştığı topraklarda planlı bir soykırım yürüterek huzur içerisinde yaşayabileceğini sanmakta olan terör devleti İsrail, Allah'ın izniyle kirli planlarına erişemeden yok olup gidecektir."

        Basın açıklaması yapan gruptakiler, dua okunmasının ardından dağıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk yarıda tek gol
        İlk yarıda tek gol
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        "Her zaman Fenerbahçe"
        "Her zaman Fenerbahçe"
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Doğuş Otomotiv, Trabzonspor'un araç filosunu yeniledi
        Doğuş Otomotiv, Trabzonspor'un araç filosunu yeniledi
        Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasın...
        Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasın...
        Trabzon'da kargo kamyonu refüje çarptı
        Trabzon'da kargo kamyonu refüje çarptı
        Trabzon'da hamsinin 3 kilogramı 100 liradan satılıyor
        Trabzon'da hamsinin 3 kilogramı 100 liradan satılıyor
        Of'ta Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 çay fidesi dikildi
        Of'ta Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 çay fidesi dikildi
        Trabzon'da özel bireyler doğanın içinde köy hayatını deneyimleyecek
        Trabzon'da özel bireyler doğanın içinde köy hayatını deneyimleyecek