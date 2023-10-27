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        Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde İstanbul takımlarına karşı galibiyette üstün

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de art arda VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:18
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        Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde İstanbul takımlarına karşı galibiyette üstün
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de art arda VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

        Abdullah Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takım, bugüne dek İstanbul temsilcileriyle 31 karşılaşma oynadı.

        Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

        - Deplasmanda üç yenilgi

        Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 16 maçta 10 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir (1-3), geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük (1-4) ve Galatasaray (1-2) karşısında yaşadı.

        - Büyük maçlarda yenilmedi

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu.

        Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 7 karşılaşmada üçer galibiyet ve 3 beraberlikle 1 mağlubiyet yaşadı.

        - Trabzonspor'un 31 karşılaşması

        Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Maç Sonuç
        2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
        2020-2021 K.Gümrük-Trabzonspor 1-2
        2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
        2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1
        2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
        2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2
        2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
        2020-2021 Trabzonspor-K.Gümrük 2-0
        2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
        2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1
        2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
        2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
        2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2
        2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0
        2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
        2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0
        2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
        2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
        2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1
        2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1
        2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2
        2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
        2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1
        2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0
        2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
        2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
        2022-2023 Karagümrük-Trabzonspor 4-1
        2022-2023 Trabzonspor-M.Başakşehir 1-0
        2022-2023 Trabzonspor-İstanbulspor 4-0
        2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
        2022-2023 Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor 1-2

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