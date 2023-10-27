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        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek

        Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Trabzonspor'da daha önce forma giymiş efsane futbolcuların yer alacağı "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:10
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        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek
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        Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Trabzonspor'da daha önce forma giymiş efsane futbolcuların yer alacağı "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" yapılacak.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, organizasyonun Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına Cumhuriyet'in 100. yılında 29-30 Ekim'de yapılacağını söyledi.

        Etkinliklerin Özyazıcı'nın kabrinin ziyaret edilmesiyle başlayacağını aktaran Genç, şöyle devam etti:

        "Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda ilk gün 19.00 ve 20.00 saatlerinde maçlarımız olacak. Ertesi gün de şöhretler ve efsaneler maçları oynanacak. Sonrasında da kupa ve madalya töreni düzenlenecek. Bu tür organizasyonlar olduğu zaman marka değerimizin sahipleri olan hocalarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bizleri hiçbir zaman kırmadılar. Bu işler emek işi ve organizasyon önemli. Hep beraber güzel bir etkinlik olmasını diliyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılının şimdiden kutlu olmasını, büyük gurur günümüzün hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Trabzonspor'un eski futbolcularından Ali Kemal Denizci ise organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, Ahmet Suat Özyazıcı'nın başarılı ve örnek bir teknik direktör olarak Trabzon'a önemli hizmetler verdiğini vurguladı.

        Turgay Semercioğlu ise Trabzonspor'un başarılı geçmişinde Özyazıcı'nın büyük emekleri olduğunu kaydetti.

        Turnuva kapsamında ilk maç 29 Ekim'de saat 19.00'da, final maçı ise 30 Ekim'de 20.20'de oynanacak.

        Organizasyonda Trabzonspor'un eski futbolcularından Hami Mandıralı, Oktay Derelioğlu, Abdullah Ercan, Şota, Yattara, Özer Hurmacı, Orhan Çıkrıkçı, Gökhan Ünal, Selim Özer ve Hasan Özer, efsane kadrosundan ise Ahmet Ceyhan, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Sinan Ünal, Ali Yılmaz ve Hasan Şengün'ün de aralarında bulunduğu isimlerin yer alması bekleniyor.

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