Trabzon ve Ordu'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Trabzon ve Ordu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Saadet Partisi İl Başkanı Şakir Şahintaş, Trabzon Adliyesi önünde bir araya gelen grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de 16 yıldır devam eden ablukayla 2,5 milyon insanı açlığa, karanlığa, hastalıklara ve ölüme terk ederek şehri bir açık hava hapishanesine çevirdiğini belirtti.

Şahintaş, İsrail'in hastaneleri, camileri, kiliseleri ve masum insanların sığındığı yerleri bombalayacak kadar canileştiğini ifade etti.

Filistinlilerin maruz kaldığı soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş hukukuna aykırılıklar sebebiyle İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiklerini dile getiren Şahintaş, şunları kaydetti:

"Gerekli soruşturmanın yapılarak faillerin tespit edilmesini, delillerin toplanmasını ve Adalet Bakanı'ndan bu hususta görüşünün sorularak bu suçları işleyen şüpheliler hakkında gerekli tahkikatın ve işlemlerin yapılarak dava açılmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Mağdur ve mazlum Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunma, seslerini duyurma ve faillerin en ağır şekilde cezalandırılması amacıyla yapacağımız bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını, bu vahşetin ve barbarlığın da bir an önce son bulmasını diliyorum."

Şahintaş, daha sonra suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

- Ordu

Ordu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ordu Üniversitesi Ergin Karlıbel Camisi avlusunda toplanan grup Filistin'e destek sloganı attı.

Furkan İmdat, grup adına yaptığı açıklamada, "Bugün içimizin parçalandığı, yüreklerimizin dağlandığı günlerden bir günü daha yaşıyoruz. 19 gündür bütün dünyanın gözleri önünde tarihin en acımasız katliamlarından biri yaşanıyor. Bombalar yağmur gibi yağıyor. Binalar havaya uçuruluyor. Evlerinde, sokaklarında kadın, erkek, çocuk, yaşlı, doktor, gazeteci demeden, masumlar katlediliyor. Bütün bunlar gözlerimizin önünde yaşanıyor. Gazze nefes almıyor." dedi.

Saadet Partisi Ordu İl Başkanlığı yetkilileri de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.