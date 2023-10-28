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        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Trabzon'da protesto edildi

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması Trabzon'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:39 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:39
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        İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Trabzon'da protesto edildi
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        İsrail’in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması Trabzon'da protesto edildi.

        İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Trabzon Sivil İnsiyatifi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Filistinlilere destek verdi.

        Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şube Başkanı Muhammet Eskici, 7 Ekim'den bu yana alanlarda olduklarını belirterek, İsrail'in bu akşam da başlattığı saldırılarla Gazze'yi bombalamaya devam ettiğini söyledi.

        Dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığının altını çizen Eskici, "İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır. Her zamanki saldırılarını artırmış ve okulları hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

        İHH Trabzon Şube Başkanı Zühtü Kalma da bağlantıların ve internetin Gazze bölgesinden kesilmesi ve yerleşim bölgelerine karadan, denizden ve havadan yoğun saldırılar yapılmasının, işgalin daha fazla soykırım ve cinayet işlemeyi amaçladığını, medya ve dünya kamuoyunun gözlerinden uzakta bu eylemlerin gerçekleştirilmesinin planlandığını gösterdiğini ifade etti.

        Gazze'yi savunmak ve sivil halka yönelik soykırımı durdurmak için genel bir direniş çağrısı yapan Kalma, dünyanın özgür insanlarından da Gazze'yi savunmak ve sivil halka yönelik soykırımı durdurmak için topluca harekete geçmelerini istedi.

        Basın açıklamasının ardından Filistin halkı için dualar eden grup, daha sonra sloganlar atarak dağıldı.

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