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        43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

        Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:07
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        43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
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        Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Koşuyoruz" sloganıyla Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahındaki yarı maraton 318 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Yarı maratonda erkeklerde 1.08.08'lik süresiyle Kenyalı Meshack Kimutai birinci, 1.08.16'lık süresiyle milli atlet Üzeyir Söylemez ikinci, 1.08.53'lük süresiyle de Gürcü Daviti Kharazishvilidavit üçüncü oldu.

        Etkinliğin kadınlar kategorisinde 1.18.28'lik süresiyle Kenyalı Jeruto Lagat birinciliği, 1.26.25'lik süresiyle Dilek Öztürk ikinciliği, 1.32.47'lik süresiyle Zuhal Ulaş ise üçüncülüğü elde etti.

        Organizasyon kapsamında düzenlenen ve 301 kişinin katıldığı 10 kilometrelik halk koşusunda erkekler kategorisinde Etiyopyalı atlet Alemu Regasa, kadınlar kategorisinde Rus sporcu Nataliya Mamaeva birinci sırayı aldı.

        Halk koşusuna, Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra bazı kurum amirleri de katıldı.

        Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'nin en eski yarı maratonlarından olduğunu söyledi.

        Etkinliğin her yıl 24 Şubat'ta düzenlendiğini ancak 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle bu tarihe ertelendiğini belirten Zorluoğlu, "Cumhuriyet haftası münasebetiyle organizasyonu bu haftaya koyduk. Çok anlamlı bir günün öncesinde de gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını hep beraber heyecan ve coşkuyla kutlayacağız. Trabzon'dan Türkiye'nin yeni yüzyılına coşkulu bir ses verdik. Çok güzel bir katılım oldu." dedi.

        Yarı maratonda ikinciliği elde eden milli atlet Üzeyir Söylemez ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla koşuya katıldığını ifade ederek, "Bugünü gördüğümüz için hepimiz şanslıyız. Çünkü atalarımızdan ve dedelerimizden bize kalan miras. Maalesef bu sene biraz buruğuz. Savaşın dili, dini, ırkı yok ve çocuklar ölüyor. Çocuklar ölmesin." diye konuştu.

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