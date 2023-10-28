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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:07
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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Genç, yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in, ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinden itibaren tam 100 yıldır onun sağladığı faziletler sayesinde hür ve bağımsız bir şekilde daha da güçlenerek emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirtti.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllar geçtikçe daha da güçlenerek ekonomik, askeri, teknolojik, hukuki, bilimsel ve demokratik olarak tarihin zirve noktasına çıktığını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

        "Temeli sağlam köklere ve sarsılmaz bir iradeye dayanan Türkiye Cumhuriyeti, bir asırlık geçmişiyle kendi coğrafyasında bulunan ülkelere hala rol model olmayı başarabilen tek demokratik devlettir. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve daha güçlü bir istikbale taşımak hepimizin görevidir. Eminim ki bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türk milleti Cumhuriyetimizin fazilet ve değerlerine azim ve kararlılıkla sahip çıkacaktır. Bu vesilelerle 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ve kıvançla kutladığımız Cumhuriyetimizin nice asırlara ulaşmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum."

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