Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Zorluoğlu, yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü milletçe büyük coşku, heyecan ve gururla idrak ettiklerini belirtti.

Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milletinin, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandırdığını aktaran Zorluoğlu, "Bu büyük zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bu milletin ortak eseri olarak kurulmuştur. Bugün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve kıvancını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, 100 yıl boyunca nice zorluklar ve badirelerle karşılaşıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Bizler, 100'üncü yıl dönümüne erişen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kurulmasına öncülük eden tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."