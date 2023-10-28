Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 28.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:23
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Karagümrük maçı öncesi son çalışmasını yaptı.
Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek.