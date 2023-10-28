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        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:23
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        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Karagümrük maçı öncesi son çalışmasını yaptı.

        Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek.

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