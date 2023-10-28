Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler katıldı.

- Ordu

Ordu'daki tören, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan'ın anıta çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Törende, CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve diğer ilgililer yer aldı.

- Giresun

Giresun'da da Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vatandaşların da katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi ile sona erdi.

- Rize

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı.

Protokol üyeleri ve öğrenciler, kutlamalar kapsamında 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve diğer ilgililer katıldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de, Vali Alper Tanrısever ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesi ile tamamlandı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

- Artvin

Artvin'de de Milli İrade Meydanı'ndaki törende, Vali Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mesut Demiray, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Bayburt

Bayburt'taki törende ise Vali Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saray Bahçesi'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Protokol üyeleri, törenin ardından esnafı ziyaret ederek bayrak dağıttı.