Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, İstanbul'a gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, İstanbul'a gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

        Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic, Bakasetas, Fernandez ve Hüseyin Türkmen'i yanı sıra Kourbelis, maç kadrosuna alınmadı.

        Trabzonspor'un 22 kişilik oyuncu kadrosuna şu futbolcular yer alıyor:

        Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Mehmet Can Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi başladı
        Büyük Filistin mitingi başladı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedil...
        Trabzon'da 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedil...
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
        Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladı
        Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladı
        Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor
        Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü...