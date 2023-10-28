Of'ta bisiklet turu düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu organize edildi.
Giriş: 28.10.2023 - 17:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:49
Trabzon'un Of ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu organize edildi.
Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesi iş birliğinde düzenlenen programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve protokol üyelerinin de aralarında bulunduğu 200 kişi katıldı.
TOKİ Konutları önünden başlayan bisiklet turu, Kaymakamlık binası önünde son buldu.