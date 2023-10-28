Trabzon'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 28.10.2023 - 20:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:44
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emirhan Bayraktar (22) idaresindeki 61 AU 280 plakalı otomobil, Akoluk Mahallesi'nde N.B'nin (46) kullandığı 61 K 0910 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bayraktar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.