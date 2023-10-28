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        Trabzon'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:44
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        Trabzon'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Emirhan Bayraktar (22) idaresindeki 61 AU 280 plakalı otomobil, Akoluk Mahallesi'nde N.B'nin (46) kullandığı 61 K 0910 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Bayraktar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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