Cumhuriyet'in 100. yılı Of'ta kutlandı
Trabzon'un Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Trabzon'un Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'in makamında tebrikleri kabulünün ardından Of Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Demirer ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu halkın bayramını kutladı.
Kaymakam Demirer ve Belediye Başkanı Sarıalioğlu'nun konuşmalarının ardından öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.
Törende, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Resmi geçitle sona eren törene, İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.