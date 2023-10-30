Atatürk'ün makam aracı olarak kullandığı otomobilin benzeri Trabzon'da sergilendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen 1934 model Lincoln marka arabasının benzeri Trabzon'da sergilendi.

Samsunlu oto tamircisi Muhammet ve Enver Yıldırım kardeşlerin farklı marka otomobilden çevirerek, Atatürk'ün kullandığı 1934 model Lincoln K serisinin üstü açılan versiyonuna benzettiği araç, Atatürk Alanı'na getirildi.

Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdikleri otomobili inceleyerek bol bol fotoğraf çekti.

Muhammet Yıldırım, AA muhabirine, aracı 8 yıl önce ürettiklerini söyledi.

Aracı gönüllü olarak Samsun dışındaki illere getirdiklerini belirten Yıldırım, "Çalışır vaziyette bir araç. Aracı yakıştığı için Trabzon'a da getirdik." dedi.

Ortahisar Mahallesi Muhtarı Süleyman Kara ise aracın dün restore edilen Atatürk Köşkü'nün açılışına getirildiğini, talepleri doğrultusunda bugün de Valilik ile Atatürk Alanı'nda sergilendiğini kaydetti.

Aysen Çakıroğlu da araçtan haberleri olunca görmeye geldiğini ifade ederek, "Çok mutlu olduk. Cumhuriyet'i anlatmaya kelimeler yetmez. Daha önce Anıtkabir'e gittiğimiz için arabayı biliyoruz ama burada 100. yılda görmek de iyi oldu." diye konuştu.