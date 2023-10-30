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        Trabzon'da "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" sona erdi

        Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" final maçıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:57
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        Trabzon'da "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" sona erdi
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        Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" final maçıyla tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzonspor Kulübü ve Ortahisar Belediyesince, Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvanın ikinci ve son günü "efsaneler" ve "şöhretler" karmalarının maçıyla başladı.

        Trabzonspor'un eski futbolcularından Turgay Semercioğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in forma giydiği "çizgili takım", bordo-mavili takımın eski oyuncularından Ali Kemal Denizci, Necati Özçağlayan ve Bekir Barçın'ın yer aldığı "parçalı formalı" takımı 2-1 yendi.

        Turnuvanın final maçında ise Necati Özçağlayan'ın yönettiği "parçalı formalı" takım ile Ali Kemal Denizci'nin idaresindeki "çizgili formalı" takım karşılaştı.

        Kulübün eski futbolcularından Ibrahima Yattara, Hami Mandıralı, Özer Hurmacı ve Şeyhmus Suna gibi isimlerin yer aldığı maç, 2-2'lik skorla sona erdi. Karşılaşmayı penaltı atışları sonunda Ali Kemal Denizci'nin takımı kazanarak şampiyon oldu.

        Turnuva, organizasyona katılan takımlara kupaları ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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