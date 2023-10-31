Trabzonspor, yeni transferlerinden verim alamıyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 16 puan toplayarak zirve yarışında liderin 14 puan gerisine düşen Trabzonspor, yeni transferlerinin büyük bölümünden verim alamadı.

Bordo-mavili takımda, sezon öncesi anlaşmaya varılan Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, Slovenya'da yapılan kampta sakatlık yaşayarak uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Çapraz bağ ameliyatı geçiren Orsic'in şubatta çalışmalara başlaması beklenirken, Fernandez de diz sakatlığı nedeniyle bir türlü takıma katılamadı.

- Pepe, yeni yeni forma giymeye başladı

Trabzonspor'un 1 yıllığına 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin avro imza ücreti olmak üzere 3 milyon 350 bin avroya kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, hem sakatlığı hem de tam hazır hale gelmemesi nedeniyle takıma yeni katılmaya başladı.

Transferinin ardından Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor maçları kadrosunda yer alamayan Fildişi Sahilli oyuncu, son 2 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

Corendon Alanyaspor maçında 6, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında 21 dakika görev alan Nicolas Pepe, 27 dakika süre alabildi.

- Kourbelius, 7 haftadır forma giymiyor

Trabzonspor'un bu sezonki ilk transferi Dimitrios Kourbelis, son haftalarda Mendy'nin gelmesinin ardından gözden düştü.

Ligin ilk 3 haftasında 255 dakika görev yapan, daha sonra sakatlığı nedeniyle 4. haftadaki Kasımpaşa maçında görev alamayan Yunan futbolcu, Mendy'in de gelişinin ardından son 7 haftada forma giyemedi.

- Az süre alanlar

Trabzonspor'da Hırvat futbolcu Tonio Teklic hiç ilk 11'de görev almazken, 4 maçta 129 dakika, Yunan oyuncu Taxiarchis Fountas da 7 maçta 227 dakika oynadı.

Geleceğe yönelik transferlerden Göktan Gürpüz, 2 maçta 14 dakika görev alıp, 1 gol atarken, Altınordu'dan 700 bin avro bonservis bedeliyle alınan 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikhan forma giyemedi, Karadağlı oyuncu Ognjen Bakic'in ise lisansı çıkarılmadı.

Karadeniz ekibinin Coronden Alanyaspor'dan 2,3 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Umut Güneş de 3 maçta 30 dakika süre alabildi.

- Berat Özdemir, Avcı ile forma giymeye başladı

Trabzonspor'a kiralık olarak dönen Berat Özdemir, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşılmasının ardından ilk 11'de forma giymeye başladı.

Corendon Alanyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında ilk 11'de forma giyen Berat Özdemir, toplamda da 6 maçta 304 dakika oynadı.

- Benkovic, gözden düştü

Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica döneminde vazgeçilmezler arasında yer alan Filip Benkovic, son 3 maçta forma şansı bulamadı.

Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Benkovic, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından son 2 maçta da tercih edilmedi. Bu oyuncu formayı Denswil'e bıraktı.

Benkovic, ligde 7 maçta 608 dakika görev yaptı.

- En fazla formayı Baniya giydi

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yeni transfer, Rayyan Baniya oldu.

Ligin 2. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi transfer edilen Baniya, 9 maçta 729 dakika ile en fazla süreyi aldı.

Karadeniz ekibinde; Mehmet Can Aydın, 7 maçta 570 dakika, Batista Mendy, 5 maçta 432 dakika, 3 gol atan Paul Onuachu da 6 karşılaşmada 462 dakika görev yaparak performansıyla beğeni toplayan isimler olarak dikkati çekti.