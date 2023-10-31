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        Restore ettikleri Atatürk Köşkü'nde "Çökertme" türküsüne klip çektiler

        HASAN TAŞCAN - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan Atatürk Köşkü'nün restorasyon ekibinden 17 kişi, "Çökertme" türküsüne klip çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:25
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        Restore ettikleri Atatürk Köşkü'nde "Çökertme" türküsüne klip çektiler
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        HASAN TAŞCAN - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan Atatürk Köşkü'nün restorasyon ekibinden 17 kişi, "Çökertme" türküsüne klip çekti.

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 ve 1930'daki Trabzon ziyaretlerinde ağırlandığı, 1937'de ise konakladığı Atatürk Köşkü'nde, yapısal yıpranmalar ve içerisindeki eşyalardaki deformasyonlar nedeniyle Eylül 2022'de restorasyon başlatıldı.

        Çalışma boyunca ziyarete kapatılan köşk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı ve Cumhuriyet Resepsiyonuna ev sahipliği yaptı.

        Projede görev alan farklı meslek gruplarından 17 kişi, 13 ay süren titiz restorasyon çalışmasının ardından video çekmeye karar verdi.

        Ekip, Atatürk'ün sevdiği türküler arasında yer alan "Çökertme"yi, tarihi yapının farklı mekanlarında seslendirerek klip hazırladı.

        Yapay zeka kullanılarak Atatürk'ün sesinin de türküye uyarlandığı, çekimlerinin 26 saat sürdüğü klip, ekip için anlamlı bir anı oldu.

        - "Bütün arkadaşların emeğine sağlık"

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde Atatürk Köşkü'nü 100'üncü yıl dönümüne hazırladıklarını söyledi.

        Köşkün, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yeniden ziyarete açıldığını belirten Öztürk, "Görkemli bir şekilde açılışını gerçekleştirdik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Öztürk, klibi yüklenici firmanın talebi doğrultusunda çektiklerini ifade ederek, "Yüklenici firmamızın teknik ekibi ve belediye çalışanı arkadaşlarımızla hatıramızda kalacak, işin hikayesini anlatan çok güzel bir klip oldu. Bütün arkadaşların emeğine sağlık." diye konuştu.

        - "Klibimize herkesi dahil etmeye çalıştık"

        Restorasyonu gerçekleştiren şirketin yetkilisi Ahmet Semih Hacıabdullahoğlu da Atatürk Köşkü'ne bir canlı gibi yaklaştıklarını, kendilerini de doktor olarak addetmeye çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "O incelikte, o titizlikte hareket etmeye çalıştık. Ekibimizin dönem dönem 150 kişiye kadar çıktığı oldu ama minimum 50 kişiyle çalışmamız oldu. Cumhuriyet'imizin 100. yılı olması münasebetiyle 29 Ekim'de açılması ve kadın arkadaşlarımızın burada imzası olması bizim için gurur verici."

        Atatürk Köşkü'nün restorasyonunda gizli kahramanların olduğunu vurgulayan Hacıabdullahoğlu, şunları kaydetti:

        "Atatürk Köşkü'müzün 29 Ekim'de açılışı yapıldı. Ancak burada kim duyuluyor, şirket. Asıl imzayı atan çalışma arkadaşlarımızın duyulmasını özellikle istedik. Klibimize gece bekçisinden tutun proje müdürümüze, daire başkanımızdan finans müdürümüze kadar olabildiğince herkesi dahil etmeye çalıştık. Onların görünmesini istedik. Asıl kahramanlar onlar."

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