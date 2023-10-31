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        Türk somonu Çin'de tanıtıldı

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Çin'de düzenlenen "China Fisheries & Seafood Expo 2023"te Türk somonunu tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:12
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        Türk somonu Çin'de tanıtıldı
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        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Çin'de düzenlenen "China Fisheries & Seafood Expo 2023"te Türk somonunu tanıttı.

        DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, Su Ürünleri UR-GE Projesi kapsamında, tescilli Türk somonu markası "Turkish Salmon from Black Sea" ile 25-27 Ekim tarihlerinde Çin'de organize edilen fuara katılım sağlanarak Türk somonunun Uzak Doğu pazarlarında tanıtıldığı belirtildi.

        Qingdao şehrinde bu yıl 26. kez gerçekleştirilen fuarda, 45 bin metrekare alanda 47 ülkeden 2 bin 42 katılımcının stant açtığı ifade edildi.

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