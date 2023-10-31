Türk somonu Çin'de tanıtıldı
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Çin'de düzenlenen "China Fisheries & Seafood Expo 2023"te Türk somonunu tanıttı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Çin'de düzenlenen "China Fisheries & Seafood Expo 2023"te Türk somonunu tanıttı.
DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, Su Ürünleri UR-GE Projesi kapsamında, tescilli Türk somonu markası "Turkish Salmon from Black Sea" ile 25-27 Ekim tarihlerinde Çin'de organize edilen fuara katılım sağlanarak Türk somonunun Uzak Doğu pazarlarında tanıtıldığı belirtildi.
Qingdao şehrinde bu yıl 26. kez gerçekleştirilen fuarda, 45 bin metrekare alanda 47 ülkeden 2 bin 42 katılımcının stant açtığı ifade edildi.