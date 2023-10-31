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        Trabzon'da evini kaçak sigara imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da ev ve eklentilerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:22 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:22
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        Trabzon'da evini kaçak sigara imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da ev ve eklentilerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır ve Gazipaşa mahallelerinde kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen ev ve eklentilerine operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, jandarmanın tütün ve çay arama tespit köpeği Payda'nın da katıldığı aramalarda, 2 otomatik sigara sarma makinesi, tütün kurutma makinesi, 56 bin boş makaron, 29 bin sigara, 26 kilogram tütün, 86 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 397 paket bandrolsüz kaçak sigara, 233 elektronik sigara ve 74 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

        H.T. ve Z.T'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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