Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, lise öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekim, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında buluştuğu öğrencilerle, çocukluğundan belediye başkanlığına uzanan süreçteki eğitim ve iş hayatına ilişkin tecrübelerini paylaştı.

Ekim, gençlerle birlikte yol haritası çizmenin kendisi için önem arz ettiğini anlatarak, öğrencilerle sohbet ettikçe ufkunun açıldığını, geleceğe daha net kararlarla ilerlediklerini vurguladı.

Belediyenin çalışmalarıyla ilgili öğrencilere bilgi de veren Ekim, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını sizler, vicdanı hür, irfanı yüksek gençler inşa edeceksiniz. Bir büyüğünüz olarak sizlerden naçizane isteğim şudur ki milli ve manevi değerlerinize bağlı bireyler olun. Çok okuyun, çok araştırın. Bilginin en değerli maden olduğunu unutmayın." ifadelerini kullandı.