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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten kurslara davet

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Programı" kapsamında çeşitli kurslar düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:27
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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten kurslara davet
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Programı" kapsamında çeşitli kurslar düzenleniyor.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Programı" kapsamında Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde açılan kurslara 60 kişi devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bugüne kadar çok sayıda kursiyerin kültür ve sanat kurslarını tamamladığını belirtti.

        Genç, gerek profesyonel olarak gerekse hobi amaçlı bütün vatandaşların ilgi duydukları alanda kurslara katılarak yeteneklerini pekiştirebileceğini aktardı.

        Sanata ve müziğe yeteneği olanları kurslara kayıt yaptırmaya davet eden Genç, şu değerlendirmede bulundu:

        "Herkes bir meslek sahibi olabilir ya da bir iş kolunu icra edebilir ama sanatçı olamaz. Sanatçı olmak ayrı bir maharet, ayrı bir kabiliyet gerektirir. Bu anlamda profesyonel eğitim almak çok önemli. Bir sanat kolunu icra eden, bu konuda uzman olan, bu sanatın bütün inceliklerini ve tekniklerini bilen profesyonellerden eğitim almak, her insanı başka mecralara götürebilir. Sanatçı kişiliğini ya da gizli kalmış yeteneğini ortaya çıkarabilir. Kültür ve sanat kurslarımız tam da bu ihtiyacı karşılamaya yönelik kurslar. Metrekaresine en çok sanatçı düşen şehirlerden bir tanesi olan Trabzon'da kültür ve sanat kurslarımızın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu konulara ilgi duyan, sanata ve müziğe yeteneği olan ya da boş zamanlarını bu tür becerilerle değerlendirmek isteyen vatandaşlarımızı kurslarımıza kayıt olmaya çağırıyoruz."

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