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        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Uygun, Of'ta temaslarda bulundu

        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:22
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        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Uygun, Of'ta temaslarda bulundu
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        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

        Uygun, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'i ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nu makamında ziyaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda okul müdürleriyle bir araya gelen Uygun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'ndan brifing aldı.

        İsmail Yıldırım İlkokulu'nu da ziyaret eden Uygun, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet gerçekleştirdi.

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