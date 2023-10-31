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        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 4 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 21:22 Güncelleme: 31.10.2023 - 21:40
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        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 4 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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