Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 4 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 4 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.