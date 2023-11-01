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        Trabzonspor Kulübü, 9 yaşındaki öğrencilerine yapılan saldırıyı kınadı

        Trabzonspor Kulübü, Bursa'da 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisine yapılan saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 01:27 Güncelleme: 01.11.2023 - 01:27
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        Trabzonspor Kulübü, 9 yaşındaki öğrencilerine yapılan saldırıyı kınadı
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        Trabzonspor Kulübü, Bursa'da 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisine yapılan saldırıyı kınadı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursa'da henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisine hakaret edilerek yüzüne biber gazı sıkıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bursa'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip, sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

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