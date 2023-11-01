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        Trabzon'da abartı egzoz kullanan 2 sürücüye para cezası uygulandı

        Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:31
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        Trabzon'da abartı egzoz kullanan 2 sürücüye para cezası uygulandı
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        Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

        Standart dışı egzoz bulunduğu belirlenen araçlar trafikten men edildi, sürücülerine de 8 bin 128 idari ceza verildi.

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