Trabzon'da abartı egzoz kullanan 2 sürücüye para cezası uygulandı
Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza uygulandı.
Giriş: 01.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:31
Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye 8 bin 128 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Standart dışı egzoz bulunduğu belirlenen araçlar trafikten men edildi, sürücülerine de 8 bin 128 idari ceza verildi.