Trabzon'da "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması" projesi tanıtıldı

Trabzon'da "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İş Birliği Protokolü" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

İl Sağlık, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla yürütülen projenin açılış programı, Ortahisar Yavuz Selim İlkokulu'nda yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım, çocukların omurga sağlıklarını korumak için birtakım tedbirler almak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Projeyi geliştiren kurumların iş birliğine değinen Yıldırım, "Kurumlar arası işbirliği. Burada güzel bir iş birliği var. İşin aslına bakarsanız kurumlar arasındaki iş birliği, iki kere ikinin dört etmesinden fazla bir şey ifade ediyor. Eğitim ve çocukların sağlığı konusu bir araya geldiğinde, aslına bakarsanız ilgilenmeyen hiçbir kurum yok." dedi.

Yıldırım, programın gerçekleştiği okulun aslında bir sembol olduğunu belirterek, "Belki bugün burada bir farkındalığı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bütün okullarımızda gerekli olan bir çalışma. Bugünün teknolojisi, çalışma şartları birtakım sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bunların üzerine gidilmez veya sağlık sorunu haline getirmeden o probleme birtakım tavır ve davranışlar geliştirmezsek bir yerde bu iş büyüyor." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, çocuklarda tespit ettikleri postür (duruş) bozukluklarına karşı eğitim verme fikrini oluşturduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda da ileri dönük çalışmalarımızı yaptık. Geçen sene 19 okulu planlamışken, 18 okula ve 16 bin 500 öğrenciye ulaştık ve yüzde 86 başarı sağlamış olduk. Bu sene de ilk yarı yılda 21 bin öğrenciye 40 okulda ulaşmayı hedeflemiş durumdayız. Bu doğrultuda bütün ilçelerde yapıyoruz, geçen sene sadece Ortahisar'da başlatmıştık. Gerçekten çok ciddi ve güzel bir proje olarak ortaya çıktı. İnşallah ikinci yarı yılda da 40 okul daha ekleme umuduyla hareket etmiş oluyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise kurum olarak çocukların egzersizleri kısmında durduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"35 antrenörümüzle beraber planlanmış vaziyette tüm ilçelerimizde yerine getireceğiz. Doğru egzersizlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum, her çocuğa aynı egzersiz yaptırılamaz. Her çocuğun farklı ihtiyaçları vardır. Sağlık Müdürlüğümüzün belirleyeceği tanıya göre biz egzersiz planlanmasını antrenörlerimizle yapmak durumundayız. Dayanıklılık, esneklik ve kuvvet gibi birtakım egzersizlerin yapılması gerekiyor. Çocuklarımıza akademik eğitimin yanında spor eğitiminin de verilmesi gerekiyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale de böyle bir programa destek vermekten ötürü duydukları mutlulukları dile getirdi.

Program, ilkokul öğrencilerinin omurga sağlığını korumak için hazırladıkları egzersiz gösterisiyle tamamlandı.