Başkan Genç, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti

Ortahisar Belediye Ahmet Metin Genç, belediye bünyesindeki destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Kurs merkezindeki sınıfları gezen Genç, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Genç, her yıl yüzlerce öğrenciyi üniversiteye hazırladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bilim ve teknoloji çağında ülkemizin her anlamda nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Dolayısıyla okumak isteyen, bu konuda kararlı ve azimli bütün gençlerimiz kurslarımızdan istifade edebilir. Üniversite okumak isteyen bütün gençlerimizi kurslarımıza kayıt olmaya davet ediyoruz. Kurslarımızda soru kitapçığı, konu anlatımı ve test kitabı gibi her türlü eğitim materyalini ücretsiz olarak öğrencilerimize sağlıyoruz. Diğer yandan çok iyi, deneyimli, her biri kendi branşlarında uzman, nitelikli bir eğitim kadromuz var."

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Balaban da ziyarette yer aldı.