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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:51 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:05
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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanın ilk bölümünde, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı.

        Antrenmana sakatlıkları bulunan Orsic ile Hüseyin Türkmen katılmadı, Bakasetas ve Trezeguet ise ilk yarım saatteki çalışmayı takımla gerçekleştirdi.

        Çalışma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Avcı, "Çalışmalarımız yoğun gidiyor. Süreç böyle hızlandırmak için yoğun gidecek. Ama iyi şu anda. Felsefeyi ve yaptıklarımızı, geri bildirimlerimizi dershane gibi çalışmamız gerekiyor. Bu oyun artık bir doğaçlama değil. Hücumu var, savunması var, her şeyi var. Mevcutlara hatırlatmak diğerlerine yeniden gösterme konusunda en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var, daha da geliştirmemiz gereken şeyler var." diye konuştu.

        Trezeguet ve Bakasetas'ın çalışmada yer almasına ilişkin de Avcı, "Trezeguet ve Bakasetas için sağlık kurulu bilgilendirir. Antrenmanın büyük bir bölümünde bizimle olacaklar. Gün gün bakıyoruz. Umarım hafta sonuna kadar daha iyi bir değerlendirme olur." dedi.

        Avcı, Fenerbahçe maçı ilgili olarak da "Güzel maçlar bunlar. İnsanların seyrettiği, kafasını çevirdikleri bir alan. Umarım iki takım için de oyun olarak seyir zevki açısından daha keyifli ve fair-play'in olduğu bir müsabaka olur. Trabzonspor her zaman her maçı kazanmak istediği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimizi maçın başından sonuna kadar uygularız." değerlendirmesinde bulundu.

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