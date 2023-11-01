Trabzon'da kaçakçılık uygulamalarında 7 kişi yakalandı

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 404 gram skunk, 32,92 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza, bir miktar kubar esrar ve eroin, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, 3 uyuşturucu kullanımına yarayan kova düzeneği, 3 altın bilezik, 100 dolar ve 100 sterlin ile 43 bin lira ele geçirildi.

Uygulamalarda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.