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        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okullara ziyaret

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Kireçli Dursun Dumangöz İlkokulu-Ortaokulu ile Pınaraltı İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:52
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        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okullara ziyaret
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        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Kireçli Dursun Dumangöz İlkokulu-Ortaokulu ile Pınaraltı İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret etti.

        Okullarda idareciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Kabahasanoğlu, daha sonra 8. sınıf öğrencileriyle sohbet gerçekleştirdi.

        Kabahasanoğlu, öğrencilerin LGS'de başarılı olacağına inandığını belirterek, "Başarsızılık için hiçbir mazeretiniz yok. O nedenle çok çalışıp başarılı olmalısınız. Ben başarılı olacağınıza inanıyor, hepinize başarılar diliyorum." dedi.

        Öğretmenlerin çabasının gelecek kuşakları şekillendireceğinin altını çizen Kabahasanoğlu, şunları kaydetti:

        "Bizler Türkiye'de 1 milyon 200 bin kişilik eğitim ailesiyiz. Bakanlığımızın okullardaki eli, ayağısınız. Yapılan değişiklikleri alanda uygulayacak sizlersiniz. Bu manada Bakanlığımızın müfredatta yaptığı değişiklikleri öğrenci ve velilerimize anlatacak olan da sizlersiniz. Hepimizin derdi çocuklarımızın kalbine dokunmak, onları en iyi şekilde hayata hazırlamaktır. Bizler maddeye değil, manaya, duygulara hitap ediyoruz. Onun için işimiz zor ve bir o kadar manevi değeri yüksek bir iştir. Bu ana kadar yaptığınız çalışmalar nedeniyle hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

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