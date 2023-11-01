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        Trabzon Emniyet Müdürü Esertürk'ten kırmızı ışıkta geçen polis ekibine ceza kesilmesi talimatı

        Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kırmızı ışıkta geçen polis ekibine telsizden anons yaparak trafik cezası kesilmesi talimatı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:49 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:49
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        Trabzon Emniyet Müdürü Esertürk'ten kırmızı ışıkta geçen polis ekibine ceza kesilmesi talimatı
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        Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kırmızı ışıkta geçen polis ekibine telsizden anons yaparak trafik cezası kesilmesi talimatı verdi.

        İl Emniyet Müdürü Esertürk, trafikte önünde seyir halinde olan polis aracının çakarları yanmamasına rağmen kırmızı ışıkta geçmesi üzerine telsiz anonsuna girerek, ekibe "kırmızı ışıkta neden geçtiklerini ve tepe ışıklarının niçin yanmadığını" sordu.

        Polis memurlarının "telsizden anons geçtikleri esnada parazit yaptığından dolayı tepe ışıklarının yanmadığını" ileri sürmeleri üzerine Esertürk, kırmızı ışıkta geçen aracı kullanan polis memuruna trafik cezası kesilmesini istedi.

        Polislerin o esnada herhangi bir anons yapmadıklarını gördüğünü belirten Esertürk, ilgili şubenin müdürüne hitaben "Telsizden muhabere yapmıyorlar. Şoförüne yazın cezayı. Keyfi şekilde hiçbir olaya gitmeksizin kırmızı ışıkta kafalarına göre geçiyorlar. Personelinizi eğitin." şeklinde anons yaptı.

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