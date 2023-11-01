Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Doğan, Bursa'da yüzüne biber gazı sıkılan minik taraftarı maça davet etti

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bursa'da yaşanan olayda üzerinde bordo-mavili formayla biber gazına maruz kalan minik taraftarı Trabzon'a maça davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Başkanı Doğan, Bursa'da yüzüne biber gazı sıkılan minik taraftarı maça davet etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bursa'da yaşanan olayda üzerinde bordo-mavili formayla biber gazına maruz kalan minik taraftarı Trabzon'a maça davet etti.

        Doğan, geride kalan günlerde Bursa'da bir şahsın biber gazı sıkmak suretiyle yaraladığı 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzon'da oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçına davet etti.

        Başkan Doğan, küçük çocuğun yaşadığı bu olay sonrası ailesiyle iletişime geçtiğini, ardından saldıran şahsın kısa bir süre içerisinde yakalandığını ve gereken cezayı alması için konuyu titizlikle takip edeceğini belirtti.

        Doğan ayrıca, saldırı sonrası çocuğun psikolojik olarak bir sorun yaşamaması adına gereken her türlü desteğin de verileceğini ifade etti.

        Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 29 Ekim'de evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla oturan Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat, yanına yaklaşan bir bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğramıştı.

        Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi de olan ve üzerinde Trabzonspor forması bulunan Yusuf Emir, hastanedeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        Trabzon Emniyet Müdürü Esertürk'ten kırmızı ışıkta geçen polis ekibine ceza...
        Trabzon Emniyet Müdürü Esertürk'ten kırmızı ışıkta geçen polis ekibine ceza...
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okullara ziyaret
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okullara ziyaret
        Trabzon'da kaçakçılık uygulamalarında 7 kişi yakalandı
        Trabzon'da kaçakçılık uygulamalarında 7 kişi yakalandı
        Abdullah Avcı: Trabzonspor bu maçı da kazanmaya gidecek
        Abdullah Avcı: Trabzonspor bu maçı da kazanmaya gidecek
        Uğurcan Çakır: Fenerbahçe iyi başladı ama biz de Trabzonspor'uz
        Uğurcan Çakır: Fenerbahçe iyi başladı ama biz de Trabzonspor'uz
        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü