Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet hasreti çekiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında dış sahada galibiyet hasreti çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet hasreti çekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında dış sahada galibiyet hasreti çekiyor.

        Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, son 26 dış saha maçında 14 mağlubiyet, 12 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

        Karadeniz ekibi, 26 yıl sonra sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın mücadelesini verecek.

        - 28 teknik adam görev yaptı

        Fenerbahçe'yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor'da, bu karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı'ya kadar 28 teknik direktör görev aldı.

        Karadeniz ekibinde, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Ahmet Suat Özyazıcı, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Sebastian Lazaroni, Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı çalıştırıcılık yaptı.

        Bu teknik direktörlerin bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken bir kısmı ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi.

        - Son 26 maç

        Trabzonspor'un Fenerbahçe deplasmanında son 26 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

        1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

        1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

        2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

        2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

        2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

        2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

        2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

        2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

        2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

        2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

        2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

        2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

        2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

        2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

        Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

        2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

        2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

        2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

        2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

        2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

        2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

        2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

        2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

        2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

        2021-22: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

        2022-23: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!

        Benzer Haberler

        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf'un Trabzonspor maçı heyecanı
        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf'un Trabzonspor maçı heyecanı
        Lösemiyi yenen Ahlem'i en çok okula gitmek mutlu etti
        Lösemiyi yenen Ahlem'i en çok okula gitmek mutlu etti
        Deniz dolgusunda `ağır metal´ ve `asbest´ tehlikesi
        Deniz dolgusunda `ağır metal´ ve `asbest´ tehlikesi
        GÜNCELLEME - Trabzon'da kamyonet uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü, 1 kişi ya...
        GÜNCELLEME - Trabzon'da kamyonet uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü, 1 kişi ya...
        Üniversite öğrencilerinden Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'na ziyaret
        Üniversite öğrencilerinden Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'na ziyaret
        Trabzon'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı