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        Trabzon'da Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesisteki restoran yandı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait Sera Gölü Sosyal Tesisleri'ndeki restoran yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:26
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        Trabzon'da Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesisteki restoran yandı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait Sera Gölü Sosyal Tesisleri'ndeki restoran yandı.

        Akçaabat ilçesinde Sera Gölü'nün kenarındaki tesislerin restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyerek ahşap yapının tamamına yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kullanılamaz hale gelen restoranda soğutma işlemi ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

        Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

        Üçüncü, gazetecilere, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdüğünü, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

        Öte yandan, yangını fark eden personelin mutfaktaki tüpleri uzaklaştırarak patlama yaşanmasını önledikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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