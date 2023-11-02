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        KTÜ'de Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvarı açıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvarı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:54
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        KTÜ'de Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvarı açıldı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvarı törenle açıldı.

        KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvarı açılışına, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemil Rakıcı ve Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci, KTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü öğretim görevlisi Şeyda Özgenç Yılmaz, dekan yardımcıları, daire başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Törende konuşan Rektör Çuvalcı, uygulama merkezlerinin öğrencilere büyük katkı sağladığına değindi.

        Üniversite olarak her zaman sağlığa önem verdiklerinin altını çizen Çuvalcı, "Tıp fakültemize gerek kadro gerek altyapı olarak desteğimizi veriyoruz. Bizim birinci amacımız yetkin, kaliteli, çağdaş öğrenci yetiştirmek. En büyük arzum üniversitemizde öğrencilerimizi pratik uygulamalarla bütünleştirmek. Geçtiğimiz ay fizyoterapi merkezimizin uygulama birimlerini açtık. 2 milyona yakın bir para verildi. Bu laboratuvarlarımız için de 2 milyona yakın para harcadık. Burada toplum sağlığına önemli katkılar sağlayacak gençlerimizi yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuvarıyla KTÜ bünyesinde proje çalışması yapılması gerektiğine değinen Çuvalcı, laboratuvarlarda artık besinler üzerinde detaylı analizler ve değerlerine kadar ölçümler yapılabileceğine dikkati çekti.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Kahveci de beslenmenin önemine vurgu yaparak, "Beslenme bilimi özellikle son dönemde küresel açıdan çok önemli hale geldi. Bu anlamda bölümümüzde yetişecek gençlerimizin fiziki alanlarının kaliteli olması iyi sonuçlar doğuracaktır. Laboratuvarlarımızın hayırlı olmasını diliyor, verdiği desteklerden ötürü rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve yönetimine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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