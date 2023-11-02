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        Dezenformasyonla mücadelede Trabzon pilot il seçildi

        Trabzon, "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği" protokolü kapsamında pilot il seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:55 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:03
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        Dezenformasyonla mücadelede Trabzon pilot il seçildi
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        Trabzon, "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği" protokolü kapsamında pilot il seçildi.

        Trabzon Valiliğinde düzenlenen törenle, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, dezenformasyonun ne kadar kolay yayılabildiğine dikkati çekti.

        Dezenformasyonun her zaman var olmaya devam edeceğini anlatan Yıldırım, "Çağımızın iletişim enstrümanları göz önünde bulundurulduğunda mücadele edilmesi de bir o kadar zor. Çünkü yanınızda olanla dünyanın size göre en uzak noktasında olanın dezenformasyonu arasında hiçbir fark yok. Işık hızıyla yayılması mümkün." dedi.

        Yıldırım, dezenformasyonla mücadelenin gerekliliğine vurgu yaparak, "Yurt içinde bulunan birisi, size yurt dışındaymış gibi mesajlar verebiliyor ve bu son derece yanıltıcı olabiliyor. Bir de elektronik ortamda her şey yer değiştirtilebildiği gibi gerçek bilgiye ulaşmak bir o kadar zor oluyor. Kitabı açtığınızda ne yazıyorsa odur ama elektronik ortam öyle değil." diye konuştu.

        İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler ise toplumun genelinde daha sorumlu medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunabilmesi konusunda farkındalık uyandırmanın hedeflendiğini belirterek, toplumun dijital mecrada dezenformasyonla mücadele edebilmesinin amaçlandığını kaydetti.

        Protokol kapsamında, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde görevli uzmanlar tarafından projeye dahil kurumlardaki eğitim uzmanlarına dezenformasyonla mücadele konulu eğitimler verilecek.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar, gençlik merkezleri ile üniversiteler ve kamu kurumlarında panel, seminer, toplantı gibi etkinliklerle dezenformasyonla mücadelede farkındalık oluşturulması sağlanacak.

        Protokolün imzalanmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin hazırladığı, "Dezenformasyon Bülteni Filistin Özel" ve 5 Şubat Depremi'ndeki dezenformasyonu anlatan "Deprem Dezenformasyon Bültenleri" katılımcılara takdim edildi.

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