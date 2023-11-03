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        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçlarda kolay yenilmiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda kolay kaybetmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:01
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        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçlarda kolay yenilmiyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda kolay kaybetmedi.

        Trabzonspor, Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 14 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

        - Fenerbahçe'ye tek yenilgi

        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı.

        Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.

        Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda sahasında sarı-lacivertlilere 1-0 mağlup olurken 2021-2022 sezonunda 3-1, 2022-2023 sezonunda 2-0 galip geldi. İki takım arasında Avcı döneminde deplasmanda oynanan 2021-2022 sezonundaki tek maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        - Şampiyonluk sezonunda hiç yenilmedi

        Trabzonspor, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmamıştı.

        Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamlamıştı.

        - Maçlar ve sonuçlar

        Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Maç Sonuç
        2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
        2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
        2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
        2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
        2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
        2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
        2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
        2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
        2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
        2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
        2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
        2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
        2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
        2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
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