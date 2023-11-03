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        TTSO Fuar Komisyonu Toplantısı yapıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Fuar Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:16
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        TTSO Fuar Komisyonu Toplantısı yapıldı
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Fuar Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

        TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bu yıl katılım gerçekleştirilen fuarlar değerlendirilirdi.

        Çelebi, 2023'te inşaat, gıda, turizm, sağlık turizmi, tıbbi cihaz ve tarım sektörleri başta olmak üzere birçok fuara katıldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "2024 yılında da yine inşaat, kuyumculuk, turizm, teknoloji ve gıda sektörlerinde fuarlara katılım sağlamayı planlıyoruz. Fuarlara önem veriyoruz çünkü bu tür organizasyonlar üyelerimizin iş kapasitelerini artırmaları, ihracat yapabilmeleri için önemli imkanlar sağlıyor. Özellikle sektörlerindeki yeni gelişmeleri inceleyen firmalar, iş görüşmeleriyle de yeni iş birliklerinin kapısını açıyor. Elimizden geldiği kadar bu tür organizasyonları destek ve hibe programları kapsamında yapmaya gayret gösteriyoruz. Tüm üyelerimizden isteğimiz, fuarlara katılım sağlamalarıdır."

        Üyelerden, fuarlara ilişkin duyuruları takip etmelerini isteyen Çelebi, "Trabzon adının dünyadaki fuarlarda görünmesi şehrimize de her yönden değer katmaktadır." ifadelerini kullandı.

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