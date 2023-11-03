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        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Trabzon'da konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, "İçimizin yanmasını eyleme dönüştürmediğimiz takdirde Gazze'de yaşanan acıya fayda sağlama durumumuz söz konusu olmayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:40
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        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Trabzon'da konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, "İçimizin yanmasını eyleme dönüştürmediğimiz takdirde Gazze'de yaşanan acıya fayda sağlama durumumuz söz konusu olmayacak." dedi.

        Arıkan, partisince Trabzon'da restoranda organize edilen "Millet-Vekili Türkiye Buluşmaları" programında yüreklerinin Gazze'de attığını söyledi.

        Gazze'de yaşanan acıyı hissettiklerini belirten Arıkan, "Filistin, Milli Görüş hareketinin varlık sebeplerinden bir tanesi. 1969'da büyüklerimiz bu yola çıktıklarında, Milli Görüş hareketini başlattıklarında umdelerden bir tanesi yeni bir dünya kurabilmekti. Yeni bir dünyanın kurulabilmesi de özgür Filistin devletinden geçiyordu. Gazze, bombalar altında. Acı şeyler yaşadık, belki de en acısını iki hafta önce hastanenin bombalanmasıyla yaşamıştık. Orada binlerce kadın, çocuk katledildi." diye konuştu.

        Arıkan, hastane saldırısının ardından Gelecek Partisi ile bölgeye heyet gönderilmesi için Meclise sundukları teklifin reddedildiğini dile getirerek, "Bizim içimiz ne kadar yanıyorsa iktidar mensubu arkadaşlar, Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm arkadaşların içi yanıyordur. İçimizin yanmasını eyleme dönüştürmediğimiz takdirde Gazze'de yaşanan acıya fayda sağlama durumumuz söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Partilerinden 4 milletvekilinin sabah saatlerinde Mısır'a hareket ettiğini, oradan da Refah Sınır Kapısı'na gideceklerini anlatan Arıkan, "Gazze'ye geçme noktasında teşebbüste bulunacaklar. Bu çalışmalar yapılırken son derece dikkatli olunacak. Yardım faaliyetlerinin aksamamasına da özen göstereceğiz. Yardım faaliyetlerinin Gazze'ye gitmesiyle alakalı aksamalar varsa giderilmesiyle alakalı da bir gayret içerisinde olacağız." şeklinde konuştu.

        Arıkan, iktidar partisine eleştirilerde bulunarak, "Lütfen, Filistin konusunda samimi olalım. Lütfen, Gazze'ye eylem yaparak, İsrail hükümetine yaptırım yaparak onları hizaya getirmeye gayret gösterin. İsrail, güçten anlar. Bugün Amerika, Avrupa onun arkasında. İslam devletlerini, oradaki coğrafyayı harekete geçirebilecek birliktelikleri toparlamamız gerekiyor." dedi.

        İktidarın doğru yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduklarının altını çizen Arıkan, "Yanlış yaptıklarında da sorumlu bir muhalefet gereği en güzel muhalefeti yapmakla mükellefiz." dedi.

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