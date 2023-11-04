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        Trabzon İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için kentten konvoyla yola çıktı

        Trabzon İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği üyeleri, Filistin halkına destek amacıyla İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Adana'ya hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:39
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        Trabzon İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için kentten konvoyla yola çıktı
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        Trabzon İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği üyeleri, Filistin halkına destek amacıyla İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Adana'ya hareket etti.

        Ortahisar ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki Trabzon Fuar Merkezi'nde bir araya gelen dernek üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Dernek Başkanı Zühtü Kalma, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze'deki sivilleri kadın, çocuk, yaşlı demeden katlettiğini söyledi.

        Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu zamana kadar 18 bin ton bomba atıldığını vurgulayan Kalma, "Bu oran, İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın 1,5 katı büyüklüğündedir. Bu saldırılarda 10 bine yakın sivil hayatını kaybederken, 25 bine yakın sivil ise yaralandı. 1,5 milyon kişi yerinden edildi. Çok sayıda sağlık görevlisi, arama kurtarma gönüllüsü ve basın mensubunun da hayatını kaybettiği saldırılar durmuyor, şiddeti ise her geçen gün daha da artıyor." dedi.

        Kalma, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi birçok Batı ülkesi yöneticilerinin bu zulme göz yumduğunu, İsrail'e bebekleri ve kadınları katletmesi için tam destek verdiğini dile getirdi.

        ABD, İsrail ve onların taşeronluğunu yapan ülkelerin yöneticilerine meydan okumak için konvoylarla İncirlik Üssü'ne doğru yola çıktıklarını ifade eden Kalma, şunları kaydetti:

        "Bugün İstanbul'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkıyoruz. Rotamız İncirlik, yükümüz insanlık olacak. Trabzon'dan hareket eden konvoy olarak bugün Kayseri'ye inşallah varacağız. Yarın sabah ise Kayseri'den yola çıkıp, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce araç, on binlerce vicdan sahibiyle pazar günü 14.00'te İncirlik Üssü'nde buluşacağız. İnanıyoruz ki bizim bu hareketimiz, dünya genelinde, ABD'nin başındaki kuklaların ve taşeronlarının layık oldukları muameleyi görmeleri için bir kıvılcım olacak. Bu kıvılcım ise Filistin için bir özgürlük ateşine dönüşecek. Yumruklarımız sıkı, sesimiz gür, inancımız tam, amacımız net, söylemimiz tek. Filistin özgür olana kadar mazlumların yanında olmaya ve seslerini duyurmaya devam edeceğiz."

        Dua edilmesinin ardından Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen 15 araçlık konvoy, İncirlik Üssü'ne hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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