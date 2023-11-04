Trabzon'da "Dijital Dünyada Çocuk İzi" çalıştayı başladı

Trabzon'da, "Dijital Dünyada Çocuk İzi" çalıştayı organize edildi.

Trabzon Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Çebi, Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneğince (KİKAP) bir otelde düzenlenen çalıştayda sunum yaptı.

Artık dijital ortamın herkesin vazgeçilmezi olduğunu belirten Çebi, "Eğitim hayatında da uzaktan eğitimle bir dönem deneyimlediniz. Bu süreçte eğitim de günlük hayatta yaptığınız her türlü aktivite de dijital ortamda." dedi.

Çebi, çalıştayın verimli geçmesini temenni ederek, "İnternet, sosyal medya kötü bir yer mi, yoksa avantaja çevirebilir mi?" sorusu çerçevesinde görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

KİKAP Derneği Başkanı Nilgün Turan ise çalıştayın, aynı adla düzenlenen "Dijital Dünyada Çocuk İzi" projesi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Turan, proje kapsamında 14-15 Kasım'da uzmanların, çocuklara yönelik internetin yararları, riskleri ve tehlikelerden korunma yöntemlerine ilişkin tekrar eğitim vereceğini aktardı.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Nusret Onur da çalıştayda emeği geçenleri kutladı.