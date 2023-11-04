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        Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe galibiyetini kutladı

        Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevinç gösterilerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:10 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:10
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        Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe galibiyetini kutladı
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        Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevinç gösterilerinde bulundu.

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından Atatürk Alanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı.

        "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulunup marşlar söyleyen taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynadı. Bazı taraftarlar da konvoyla şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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