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        Trabzonspor'a havalimanında coşkulu karşılama

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Trabzonspor kafilesi, havalimanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 04:33 Güncelleme: 05.11.2023 - 04:39
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        Trabzonspor'a havalimanında coşkulu karşılama
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Trabzonspor kafilesi, havalimanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

        Karşılaşmanın ardından kente gelen bordo-mavili kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar, meşale ve marşlar eşliğinde karşıladı.

        Futbolculara eşlik eden Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, gazetecilere, kendileri açısından güzel bir maç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "3 puan güzel, kazanmak güzel ama Türk futbolu adına utanç verici bir geceydi. O yüzden buruk bir sevinç yaşıyoruz diyebilirim. Gereken her şeyi Başkanımız söyledi, onun üzerine bir şey söylemeye gerek yok, zaten tüm Türkiye izledi. Gerçekten utanç verici bir geceydi. Yani bize yapılması, başkasına yapılması hiç önemli değil, futbola yakışmayan bir geceydi."

        Futbolcular, taraftarların tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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