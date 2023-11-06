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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Trabzon'da Valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:10
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Trabzon'da Valiliği ziyaret etti.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Valiliğe geçen Kurtulmuş, Vali Aziz Yıldırım'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Kurtulmuş, Valilik binası girişinde kendisini karşılayan vatandaşlarla da selamlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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