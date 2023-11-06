TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Trabzon'da Valiliği ziyaret etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Valiliğe geçen Kurtulmuş, Vali Aziz Yıldırım'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kurtulmuş, Valilik binası girişinde kendisini karşılayan vatandaşlarla da selamlaştı.

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