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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odası görüntülerinin de yer aldığı videoyu paylaştı

        Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odası görüntülerinin de yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 20:19 Güncelleme: 06.11.2023 - 20:19
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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odası görüntülerinin de yer aldığı videoyu paylaştı
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        Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odası görüntülerinin de yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından yayımladı.

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek rakibi karşısında 26 yıl sonra deplasmanda galip gelen bordo-mavili kulüp, karşılaşma öncesindeki antrenman, toplantı ve maç özet görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Videoda, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın galibiyet öncesi soyunma odasında takıma yönelik yaptığı konuşmada, "Bizim bugün en büyük silahımız oyun aklımız, bugün en büyük silahımız oyun cesaretimiz ve bugün çıkıp bütün dünyadaki Trabzonsporluları nasıl mutlu edebileceğimizi gösterelim. Bol şans diliyorum." ifadeleri dikkati çekiyor.

        Paylaşılan videoda, maç sonrası futbolcuların kemençe eşliğinde horonla kutlama yaptıkları görüntülerde yer alıyor.

        Öte yandan Avcı'nın galibiyet sonrasında soyunma odasındaki, "Herkes şu anda çok mutlu. Biz adım adım üstüne gol attık ve bu bizi hırslandırdı. Daha iyisini yapacağız. Yeter ki enerjinizi kaybetmeyin." şeklindeki konuşması da yer aldı.

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