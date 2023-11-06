Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü Tümosan Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü Tümosan Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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