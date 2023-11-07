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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara çağrı:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili taraftarları bu hafta sahalarında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacakları maça davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:21
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara çağrı:
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili taraftarları bu hafta sahalarında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacakları maça davet etti.

        Doğan, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik." ifadesini kullanarak, Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiklerini kaydetti.

        Camia olarak birlik ve beraberlik içinde olunduğunda nelerin üstesinden geldiklerini çok iyi bildiklerini de vurgulayan Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu inançla önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız. Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında, dolu tribünler önünde büyük Trabzonspor taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz. İnanıyoruz ki sizlerin coşkusu ve desteğiyle birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi, birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız. Tüm taraftarlarımızı, teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımıza destek olmak için Papara Park'a bekliyoruz. Büyük zaferler, büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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