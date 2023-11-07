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        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:48
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        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanın bu bölümünde ısınma ve dar alanda pas çalışması yapıldı.

        Antrenmana, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Mislav Orsic, Umut Bozok, Tonio Teklic, Eren Elmalı, Dimitris Kourbelis ve Taxiarchis Fountas katılmadı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her şeyin hem Trabzon'da hem takımda çok iyi, güzel gittiğini belirterek, "Bugün, geçen haftanın son toplantısını yaptık. Fenerbahçe dosyasını kapattık. Geçen haftayı kapattık, geri bildirimini yaptık. Konsantrasyonumuzla Konyaspor maçına odaklandık. Bu süreçte yakaladığımız enerjiyi Konyaspor maçına yansıtmak bütün isteğimiz, arzumuz. Bunu yansıtabilmek için bütün motivasyonumuz cuma günü taraftarlarımızın stadyumu tam doldurması." diye konuştu.

        Taraftarları Konyaspor maçına davet eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Onlar olduğu sürece hep çok daha iyisini yapıyoruz. Geçen hafta yoktular ama her yerde bizimle beraber olduklarının enerjisini hissedebiliyorduk. Milli takım arasına girerken bugün artık fiilen içinde, bizimle olmalarını ve canlı şekilde enerjilerini verebilmelerini istiyoruz. Bu ivmeyi daha iyiye çekmektir bütün arzumuz, isteğimiz. Güzel bir cuma akşamı yine her beraber, taraftarımızla beraber daha iyi oyun, daha iyi bir mücadele Trabzon'a yakışır. Baskılı oynayan, sayısal olarak rakipten daha fazla her yerde bulunan bir takım olmak istiyoruz. Umarım bunun karşılığını alarak devam ederiz."

        Avcı, merhum sanatçı Kazım Koyuncu'nun bugün doğum günü olduğunu dile getirerek, "Tanışmak kısmet olmadı ama şarkıları hep Trabzon, Trabzonspor için önemli. Ben hep dinledim, Trabzon'a veda ederken de onun şarkısıyla veda etmiştim. Nur içinde yatsın, onu da bugün hatırlamış olalım." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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