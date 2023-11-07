Trabzonspor Kulübü Genel Saymanı Karaman'dan taraftarlara teşekkür Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Sami Karaman, TS Club ürünlerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiği bordo-mavili taraftarları TÜMOSAN Konyaspor maçına davet etti.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Sami Karaman, TS Club ürünlerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiği bordo-mavili taraftarları TÜMOSAN Konyaspor maçına davet etti.

Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, TS Club ürünlerine son günlerde gelen yoğun taleplerden dolayı bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti.

Bu sezon mağaza satışlarında yüzde 100, çevrim içi satışlarda ise yüzde 125'lik artış olduğuna dikkati çeken Karaman, "Taraftarımız her koşulda, her alanda takımızı ve kulübümüzü destekleyerek bağlılıklarını göstermeye devam ediyor. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Onların sabırla verdikleri bu destekle kulübümüz ve takımımız daha iyi işler yapacak, büyük başarılar elde edecektir. Çünkü biz camia olarak birlik ve bütünlüğün ne denli kazanım sağladığını geçmişte yaşamış, çok iyi bilenlerdeniz." ifadelerini kullandı.

Karaman, milli maç dolayısıyla Trendyol Süper Lig'e verilecek aradan önce oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında taraftarın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu destekle birlikteliğimizi bir kere daha gösterecek ve bu önemli maçı da kazanarak tırmanışımızı sürdüreceğimize yürekten inanıyorum. 10 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor maçına taraftarlarımızı, formalarını giyerek takımımıza destek olmaya davet ediyorum."